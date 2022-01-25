«А какие гольфы»: Муцениеце кокетливо задрала футболку, блеснув рельефными бедрами на камеру

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она знакома зрителям по сериалу «Закрытая школа», а также в фильме «Тобол».

Примечательно, что после развода с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься в новых проектах и даже сменила имидж. После участия в шоу «Ледниковый период» актриса также похудела. На отдыхе в Дубае этой зимой она без стеснения позировала в купальнике.

Теперь Агата вернулась домой. Она не скрывает, что во время отпуска виделась с Прилучным. И хоть бывшие супруги провели время вместе, актриса в интервью его назвала своим главным разочарованием.

А после отпуска она стала чаще делиться пикантными видео. На этот раз Муцениеце решила станцевать в мужской спортивной футболке и гольфах. Она кокетливо задрала наряд, оголив свои рельефные бедра. Более того, звезда была без лифчика.

Поклонники осыпали актрису комплиментами. Многие отметили, что она выглядит очень смело и женственно. «До чего хороша», «Классно двигаешься», «Агата, кого соблазняешь?», «Ох, а какие гольфы», «Идеальная фигурка», «Ой, пирожок прикрой», «Какие изгибы», «Вот это заинтриговала», «Такая вы пластичная», «Агата, какой вы сверкающий бриллиант», «Паша локти кусает», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.