Глазами мужа: Арзамасова в белоснежных шортах-бермудах обнажила изящные бедра в Дубае

Лиза Арзамасова знакома многим зрителям по сериалу «Папины дочки». С момента окончания проекта прошло много лет. Не все актрисы продолжили свою карьеру. Однако Лиза не только снимается в кино, но и играет в театре.

Примечательно, что раньше она скрывала личную жизнь, но за последние два года стала более открытой. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. В прошлом году у пары родился сын Лев.

Поклонники восхищаются тем, как гармонично супруги смотрятся вместе. Более того, они во всем друг друга поддерживают. Авербух с радостью нянчится с сыном, а его жена часто появляется с ним на публике и даже катается на льду.

Не так давно они отдохнули на горнолыжном курорте, но 25 января влюбленные оказались на море в Дубае. Арзамасова запечатлелась на пляже в белых шортах-бермудах и клетчатой рубашке.

Актриса села на песок, изваляв в нем свои бедра. Она грациозно позировала перед супругом.

«На контрасте с реальностью. Foto by: Авербух», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Красивая и счастливая!», «Какая красота, море, желтый песочек и наша Лиза, в полной безмятежности», «Лиза — вы само обаяние! Очень сочные краски», «Какие красивые ножки», «Очень стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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