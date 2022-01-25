«Когда без фотошопа»: Тодоренко в мини-бикини оголила пышные «гром-бедра» на мексиканском пляже

Регина Тодоренко давно стала известной телеведущей. Она объездила много стран благодаря шоу «Орел и решка». Но теперь Регина снимает свои передачи для YouTube-канала, а также участвует в телевизионных проектах.

Она мечтает реализовать себя, как актриса. При этом она успевает воспитывать сына и уделять внимание мужу. Однако накануне звезда улетела отдыхать без родных.

Ближайшие дни Регина проведет в Мексике. В первый день отпуска она решила покрасоваться на пляже. Примечательно, что телеведущую недавно заподозрили в беременности.

Она решила показать свою фигуру без фотошопа. Артистка покрасовалась в синем мини-бикини, накинув на плечи рубашку. При этом она обнажила свои бедра и живот. Тодоренко блеснула пышными формами.

Поклонники отметили, что она выглядит женственно. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивая какая, Регина», «Такая, вы без комплексов», «Я бы постеснялась оголить такой живот», «Ушки торчат», «Сочная мамасита», «Когда без фотошопа. Все минусы на виду», «Вот обычная девушка. Никаких модельных животиков», «И куда смотрит Влад. Отпустил на край света», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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