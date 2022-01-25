«Что за фигура! Нет слов»: Брежнева туго обтянула «сдобные» ягодицы черным платьем с открытой спиной

Вера Брежнева является популярной певицей. Она уже давно выступает на сцене. После того, как блондинка покинула группу «ВИА Гра» ее армия поклонников только растет. Она счастлива в браке с Константином Меладзе.

Пара зачастую вместе проводить время. Примечательно, что она в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой, которую зачастую подчеркивает с помощью нарядов.

Недавно Вера отдохнула на Мальдивах, где без стеснения позировала в бикини. А теперь она обновила цвет волос и запечатлелась у бассейна. Артистка предпочла облачиться в черное силуэтное платье с открытой спиной.

Она подчеркнула каждый изгиб фигуры. Брежнева оголила свои стройные ноги и не скрыла прелести. Она отказалась от нижнего белья, показав формы во всей красе.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Какова красота», «Ну просто богиня», «Что за фигура! Нет слов», «Ох, какой орешек», «Ну просто само совершенство», «Вера, вы бесподобная», «Безумно красиво», «У вас идеальные формы», «А без белья удобно?», «Похоже вы не носите лифчик», «Это так соблазнительно», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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