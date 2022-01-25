Кокетка в розовом купальнике: Эмин запечатлелся с дочкой Гавриловой на мальдивском пляже

Эмин Агаларов является известным певцом и организатором фестиваля «Жара». Более того, он первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Долгое время артист был в браке с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двоих сыновей.

Они также удочерили малышку Амину. Но их брак распался. Второй женой бизнесмена стала Алена Гаврилова, с которой он прожил два года. Примечательно, что они почти не общались, но в прошлом году воссоединились.

У пары подрастает дочка Афина. Эмин снял клип с наследницей и своей возлюбленной. А теперь они все вместе отдыхают на Мальдивах. Ранее Алена представала в мини-платьях и демонстрировала точеную фигуру в шортах. А вот 25 января сам артист опубликовал кадры, на которых идет за руку с дочкой, которая облачена в розовый купальник с рюшами. Малышка бежала с папой к океану.

«Вперед! К новым горизонтам 2022 года», — заявил Агаларов.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка звезды подросла. «Самый лучший папа! Само очарование», «Ой, какое милое фото! Папочка с доченькой Афиночкой», «Эмин, твоя доченька очень милая», «Какое счастье», «Какая очаровательная кроха», «Идеальный пейзаж», «Мама снимала?», «Классный вы папа», — прокомментировали пост подписчики.

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