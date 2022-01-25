«Ох, ложбинка греха»: Муцениеце в лосинах и топе с завязками лихо блеснула упругой грудью

Агата Муцениеце снималась в «Закрытой школе». Именно роль в этом сериале сделала ее знаменитой. А потом почти 10 лет она провела в браке с Павлом Прилучным. Когда супруги развелись в 2020 году, поклонники с трудом в это поверили.

Артистка стала чаще сниматься в кино и даже вела шоу «Голос. Дети». А после участия в «Ледниковом периоде» она похудела. Не так давно преобразившаяся звезда провела время с экс-мужем и детьми в Дубае.

Муцениеце без стеснения щеголяла в бикини. Она позже призналась, что Прилучный стал ее главным разочарованием. Актриса не теряет надежды встретить любовь. Она не боится выглядеть естественно.

Накануне брюнетка запечатлелась в лосинах и топе с пикантным декольте на завязках. Агата стала танцевать и дурачиться. Она наклонилась к камере, засветив свой упругий бюст. При этом звезда была без макияжа.

Поклонники отметили, что она похорошела. Муцениеце получила множество комплиментов. Она похвасталась точеной фигурой. «Ну что за девочка», «Какой красивый животик», «Ох, ложбинка греха», «Пашу дразнишь?», «Папина дочка так не может», «Что творит!», «Обожаю! Вот это стан», «Очень красивая», «Точеная фигурка, как кукла», «Ну вы просто отпадная», — прокомментировали кадры подписчики.

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