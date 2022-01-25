Маленькая помощница: Макаров запечатлел дочку Кудрявцевой с челочкой и в алых брюках на кухне

Лера Кудрявцева уже почти 9 лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Примечательно, что это третий брак для телеведущей. Даже большая разница в возрасте не помешала им быть счастливыми. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария.

Недавно они провели с ней отпуск в Дубае. Там наследница не раз устраивала родителям истерики. Телеведущая признавалась, что кроха переживает кризис трех лет, поэтом спорит с родителями.

А вот в Москве Кудрявцева хвасталась, что дочка для нее готовит. На днях супруги даже покатались с малышкой на катке. А вот 24 января Макаров заснял дочку на кухне.

Пока телеведущая готовила, кроха позировала для папы. Малышка была облачена в алые брюки и розовую футболку. Она убрала волосы и надела ободок. У крохи появилась челочка. Мария помахала папе ладошкой. Она улыбалась на камеру.

Поклонники восхитились наследницей Леры. Многие отметили, что она очень похожа на папу. «Ну что за чудесный ребенок», «Просто кокетка», «Глазищи просто нереальные», «Голубоглазая принцесса», «Какая улыбка! Прям папина дочка», «А Леру просит убрать телефон! Вот она любовь», «Ресницы просто бесподобные», «Кукла», «Мария седьмое чудо света», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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