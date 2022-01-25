«Вот это да, трусы натянула на бока»: Каменских повиляла своей «сдобой» в пятнистом бикини

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что ее популярность только растет, хоть певица уже не выступает с Потапом. Певица сыграла свадьбу с коллегой. Теперь Потап ее продюсер и муж.

Примечательно, что это не мешает артистке облачаться в откровенные наряды и снимать пикантные клипы. Она без стеснения демонстрирует свои прелести на камеру.

Вот уже несколько недель пара отдыхает в Мексике. С собой Каменских взяла платья в дырочку, купальники и мини-юбки. Большую часть времени певица загорает и купается.

Примечательно, что на этот раз она облачилась в пятнистое мини-бикини и болеро. Артистка стал танцевать прямо на пляже. При этом Настя задевала локтями грудь и кокетливо виляла бедрами, не скрывая «аппетитных» форм.

Поклонники были взбудоражены, увидев ролик. Одни восхитились ее фигурой, а другие раскритиковали ее смелое бикини. «Она в одежде бывает?», «Так некрасиво трусы надела», «Вот это сдоба!», «Вот это да, трусы натянула на бока», «Какая пышечка», «Такие формы впечатляют», «Сдавила свой пирожок», «А вот бедра не округлые», «Такая маленькая грудь и такой орех», — прокомментировали пост подписчики.

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