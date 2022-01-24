Стройная и счастливая: 50-летняя Орбакайте в льняной рубашке предстала на побережье среди пальм

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она в прошлом году отпраздновала 50-летие. Артистка провела время с родными. Примечательно, что даже мама Алла Пугачева восхищается ее чувством стиля.

Даже в таком элегантном образе Кристина может похвастаться стройностью. Примечательно, что она на сцене выступает в роскошных платьях, и в обычной жизни звезда старается выглядеть утонченно.

Не так давно Орбакайте улетела отдыхать в США. Она проводит время с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Примечательно, что певица смогла увидеться с сыном Никитой Пресняковым, который тоже провел отпуск в Майами с женой Аленой Красновой. Зачастую артистка устраивает посиделки с близкими. Накануне Кристина отметилась в ресторане с мужем и дочкой.

А вот 24 января певица поделилась кадром с прогулки. Она устроила променад у моря среди пальм. Орбакайте облачилась в льняной костюм с рубашкой на одной пуговице. Наряд украшали алые узоры. Артистка также надела солнцезащитные очки. Она похвасталась тем, как выглядит в лучах солнца.

«Я знаю пароль, я вижу ориентир», — процитировала звезда песню Веры Брежневой.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что она похожа на маму. «Как всегда — красотка!», «Великолепная женщина», «Просто прелесть», «Какая вы яркая», «Вся в Аллу», «Такая вы роскошная, как ни посмотри», «Ох, вы прям светитесь от счастья», «Михаил — ваш личный фотограф», «Идеальный пейзаж», — прокомментировали пост подписчики.

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