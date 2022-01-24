«Ох, какие формы»: Ани Лорак распахнула халатик, сверкнув роскошным бюстом на отдыхе

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что постоянно работает не только над вокалом, но и своей внешностью. В 43 года артистка может похвастаться стройной фигурой.

На сцене она регулярно предстает в откровенных нарядах или платьях с разрезами. Примечательно, что певица давно состоит в разводе и о личной жизни почти не рассказывает.

На днях Лорак улетела отдыхать на море. Она решила провести время на курорте. Певица обычно не оголяется на камеру, но этот раз она запечатлелась в пикантном наряде, не скрыв свои прелести.

Артистка в халатике с леопардовым принтом устроила дефиле. Она распахнула наряд, показав округлый бюст и упругие бедра. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) была в черном купальнике с глубоким декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это дива», «Какая фигура», «Ох, какие формы», «Вот это грудь!», «После такого не уснуть», «Каролина, вы роскошная женщина», «Фигурка просто шикарная», «Грудь прям во всей красе», «Как налюбоваться?», «Какая красивая! «Хорошего отдыха», «Каролина, вашей фигуре можно позавидовать», — прокомментировали кадры подписчики.

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