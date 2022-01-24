«Еще и трусы торчат»: Бородина в шортах не по размеру и белоснежном топе обнажила свои прелести

Ксения Бородина не скрывает, что работает на телевидении почти всю жизнь. Ее прославил проект «Дом-2». Уже давно она ведет реалити-шоу и привыкла, не только в кадре выглядеть безупречно, но и в обычной жизни.

Не так давно телеведущая приняла участие в «Ледниковом периоде». Она выступала на льду с Дмитрием Соловьевым и смогла не только дойти до финала, но и похудеть.

После развода с Курбаном Омаровым Ксения часто выходить в свет и облачается в платья. Поклонники заметили, что она стала чаще выставлять свою красоту напоказ.

На этот раз телеведущая запечатлела себя в белом топе на тонких лямках, в котором едва поместилась ее грудь. А вот шорты из денима стали ей большие, поэтому Бородина обнажила боди и засветила трусы. Она села на стол, показав фигуру во всей красе.

Звезда дала понять, что снова похудела. Поклонники восхитились фигурой Ксении. Но некоторые осудили ее за откровенные кадры. «Ох, какая вы загорела», «Фигурка прям шикарная», «Мне так нравится ваша талия», «Весь срам на виду», «Еще и трусы торчат», «Такие ноги стройные», «Да, шорты висят, а грудь едва поместились», «Топик трещит по швам», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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