«Вот это я яркая женщина»: 39-летняя Брежнева в тугих велосипедках сразила изящными бедрами

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене и радовать публику не только песнями, но и танцами. Жена Константина Меладзе регулярно хвастается женственными концертными костюмами.

Она не скрывает, что много работает над своей фигурой. Недавно артистка отдохнула на Мальдивах. Она то и дело хвасталась фигурой в мини-бикини.

А вот 24 января Вера решила пообщаться с поклонниками и показать свои архивные снимки. Она не скрывает, что у нее много кадров, на которых она запечатлена в повседневных образах.

Обычно она позирует в черных топах и лосинах или носит лаконичные платья. А вот на одном из кадров Брежнева предстала в неоновых тугих велосипедках и худи насыщенного фиолетового цвета.

«Вот это я яркая женщина была», — заявила звезда.

Она решила показать свои стройные ноги. Наряд облегал ее точеные бедра. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. «Просто богиня», «Какая грация», «Как мне нравится этот образ», «Вера, ты просто сногсшибательная», «Такая естественная красота», «Засветила вареник», «Ну вы и остались яркой красоткой», «Ох, какой вид», «Очень нравится ваш стиль», «Бедра и ноги — идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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