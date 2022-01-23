«Твое тело сводит нас с ума»: Клава Кока в бикини цвета бушующего моря и солнечном кимоно показала «стальной» пресс

Исполнительница Клава Кока после отдыха в снежном Куршавеле отправилась на теплые Мальдивские острова. Там знаменитость уже успела выгулять соблазнительный купальник.

Артистка улыбалась в темно-синем бикини с голубыми полосками. Клава приоткрыла укороченное кимоно ярко-желтого цвета и обнажила плоский животик и сочные груди.

«Зима покинул чат!», – подписала фото радостная Клава.

Поклонники исполнительницы давно ждали горячий контент с Мальдив. Для того, чтобы увидеть оголившуюся Клаву, фолловеры должны были оставить пять тысяч реакций под последний Stories личного микроблога Коки. Таким было условие знаменитости.

«В этой холодной Москве ты будешь самым жарким солнцем», «Готова кланяться на твои фотки в купальнике, это отдельное произведение искусства!», «Такая ты нереальная», «Твое тело сводит нас с ума», – оставили фанаты комплименты для певицы.

Напомним, ранее Клава Кока едва не засветила интимное место, пока размахивала аппетитными ножками. Знаменитость выбрала очень короткую юбку для общения со своей командой танцоров.

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