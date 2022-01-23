«Хороша старушка!»: Айза-Лилуна Ай вышла на улицу в куртке на голое тело

Недавно поменявшая имя телеведущая назвала себя Кендалл Дженнер с Алиэкспресса.

Бывшая возлюбленная исполнителя Гуфа – Айза-Лилуна Ай – разместила откровенное фото в личном микроблоге. Знаменитость в ярком бикини накинула пуховик и в таком виде вышла на прогулку.

Айза выбрала микробикини цвета фуксии. Бывшая жена бизнесмена Дмитрия Анохина дополнила откровенный наряд пуховиком кислотного оттенка.

Айза засветила упругие груди и стройные, загорелые ножки. К слову, телеведущая завершила образ для смелых прогулок глянцевыми сапогами нежно-розового цвета.

«Так горяча, что даже зимой голая», «Хороша старушка!», «Сочная красотка», «Вай, какая!», «Ты лучшая! Тут без сравнений», – восхитились Айзой поклонники.

«Кендалл с Алика», – иронично подписала фото Айза.

Дело в том, что недавно американская модель Кендалл Дженнер тоже прогулялась в зимнее время в одном купальнике. Поэтому Айза напомнила себе длинноногую зарубежную красотку.

Напомним, недавно Айза-Лилуна была просто Айзой. Артистка сменила фамилию бывшего мужа на первые две буквы своего имени. Теперь знаменитость не Долматова, а Ай.

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