«Не оставит ни одного мужчину равнодушным»: новая пассия Тимати засветила упругий «орех»

Еще недавно шоумен Тимати проводил время с украинской моделью Сашей Дони, а теперь заинтересовался похожей на Ирину Шейк – Валентиной Ивановой.

Девушка тоже модель и радует своих поклонников откровенными снимками. Недавно Иванова вновь разместила на личной странице пикантный кадр с отдыха вместе с бывшим владельцем Black Star.

Иванова в шоколадном бикини, сливающемся с ее смуглой кожей, вышла к бушующей воде. Волны обрушились на модель, и она намокла. Валентина засветила округлые ягодицы в тугих трусиках в белоснежной пене.

«Не оставит ни одного мужчину равнодушным», «Горячая штучка», «Фигура моей мечты. Вы и правда очень красивая. Естественно. Не как надутые куклы», «Копия Шейк», «Детка, ты огонь!», «Настоящая богиня», – восхитились стройной красоткой с сочными формами поклонники.

Напомним, ранее новую подружку Тимати сравнили с моделью Ириной Шейк. Как и знаменитая модель из Челябинска, Иванова – обладательница пухлых губ и темных волос.

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