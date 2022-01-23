Новая девушка Канье Уэста: «Я встречалась с миллиардерами всю свою жизнь»

Актриса Джулия Фокс ответила на обвинения в том, что крутит роман с бывшим мужем Ким Кардашьян ради денег.

После развода с Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст начал встречаться с малоизвестной актрисой Джулией Фокс. С появлением этой новости вокруг 31-летней артистки начали кружить слухи о том, что она крутит роман со звездой только ради его денег и хайпа.

Недавно Фокс ответила на эти сплетни в собственном подкасте Forbidden Fruits.

«Это забавно, потому что я получаю все это внимание к себе, но мне действительно плевать, — высказалась Джулия. — Люди говорят: «О, ты это делаешь только ради славы, влияния, денег». Дорогуши, давайте будем честными, я встречалась с миллиардерами всю свою взрослую жизнь».

Актриса заверила, что общественное мнение о ее личной жизни ее не волнует. Другое дело, если это критика ее фильма или книги.

Добавим, что в середине января Канье Уэст взял свою новую подругу на вечеринку в Лос-Анджелесе, где тусовались певица Мадонна и звезды спорта.

Кстати, «Википедия» указывает, что Джулия была замужем за пилотом Петром Артемьевым и родила ему сына. О ее романах с богачами или знаменитостями в открытой энциклопедии не сказано.

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