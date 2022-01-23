Королевы пляжа: Лобода, Брежнева и Нюша блеснули фигурами в леопардовых купальниках

Звезды разъехались по курортам. Они уже активно начали публиковать свои фотографии в бикини и показывать прелести во всей красе.

Светлана Лобода может похвастаться тем, что зарабатывает миллионы рублей в год. Она является одной из самых востребованных украинских исполнительниц.

Артистка привыкла создавать грандиозные шоу, выпускать хиты и всегда выглядеть безупречно. В 39 лет она обладает стройной фигурой. На сцене ее можно увидеть в роскошных платьях и боди. В обычной жизни ее образы стильные и лаконичные.

В январе у звезд начался сезон отпусков. Лобода тоже решила отдохнуть с дочками. Она не рассекретила название курорта. Но накануне певица покрасовалась в леопардовом мини-бикини. Лиф на завязках подчеркнул ее пышную грудь. Артистка продефилировала по пляжу и наклонилась к камере, блеснув «богатством».

Поклонники были сражены тем, как выглядит Светлана Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что именно леопардовый принт стал трендом. Вера Брежнева провела отпуск на Мальдивах.

Там она много купалась и загорала. Жена Константина Меладзе тоже обнажила точеные прелести в леопардовом бикини. Примечательно, что она тоже 39-летняя мама двоих детей.

А вот Нюше всего 31 год, но она не так давно родила второго ребенка. Певица воспитывает дочку Симбу и сына, которому всего меся от роду. Недавно исполнительница хита «Чудо» запечатлелась в Дубае в леопардовом монокини. Она уже постройнела, но выбрала фасон, которые визуально скрывает живот. Артистка принарядила в костюмчик и сына, которого взяла на руки.

Кети Топурия тоже мама двоих детей. Этой зимой она отдыхает в Дубае. Хоть певица давно пришла в форму, она позировала в купальнике, но не стала оголять свои части тела, лишь сверкнув ложбинкой греха. Но поклонники отметили, что солистка «А’Студио» выглядит стильно.

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