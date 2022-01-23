Сказочный наряд: 66-летняя Долина в белоснежном платье с рукавами-крыльями отметилась на сцене

Лариса Долина выступает на сцене большую часть жизни. Многие любят ее хит «Погода в доме». Однако артистка также является одной из лучших джазовых исполнительниц в стране и несколько лет преподает в вузе.

Более того, в 66 лет она может похвастаться дуэтами с молодыми исполнителями. Она в 2021 году похудела и сменила гардероб. Многие коллеги восхищаются тем, как звезда преобразилась.

Перед Новым годом Лариса Александровна успевала гастролировать и появляться на съемках. Она каждый раз представала в новых образах. А в последнее время у нее было много работы, поэтому после отдыха с дочкой и внучкой, она почти не делилась новыми фото.

Однако в соцсети Долина не так давно поделилась кадром, на котором предстала на сцене в белом воздушном платье с объемными рукавами-крыльями. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Публика завороженной смотрела на звезду.

Поклонники тоже восхитились ее сказочным образом и вспомнили, что в одном из телевизионных мюзиклов она играла фею крестную в «Золушке».

«Какая вы красивая», «Этот наряд вам очень идет», «Ну вы прям королева», «Ой, какая роскошная», «Напомнили фею, очень изящное платье», «Как вы выглядите! Слов нет», «И не скажешь, что уже бабушка», «Платье прям зачаровало», «Идеальный образ», «Очень нежно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.