«Шикарные икры»: Ходченкова в пудровом мини-бикини грациозно оголила прелести на пляже

Светлана Ходченкова является популярной актрисой. Она даже отметилась в фильме «Росомаха: Бессмертный», где исполнила роль доктора Грин. Актриса с эффектной внешностью не раз украшала обложки глянца.

В последнее время она все чаще появляется на светских раутах, облачаясь в вечерние платья. Но порой артистка рассказывает о своем увлечении. Уже несколько лет она занимается танцами на пилоне.

Не так давно Ходченкова прилетела отдыхать на Мальдивы. Там она тоже наряжается в платье. Однако днем актриса купается и загорает.

На новых кадрах она позировала в пудровом мини-бикини. Блондинка грациозно села на ступеньки, показав плоский живот и тонкие щиколотки. Светлана едва не потеряла лиф. Она не скрыла всю красоту фигуру. А потом звезда предстала топлес, прикрыв бюст руками. Трусики были высоко посажены, оголив бедра.

Поклонники осыпали 39-летнюю актрису комплиментами. «Невесомая… невероятная», «Шикарные икры», «Какая тонкая фигурка», «Ох, вот это стан», «Трусики слились с телом», «Сколько красоты и эстетики», «Трусики слились с телом», «Маленькая грудь — идеально», «Ну что за нимфа», «Светлана, вы неземное создание», «Какая вы красивая девушка», «Эти ножки бесподобны», — прокомментировали пост подписчики.

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