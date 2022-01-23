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«Ой-ой, прикрой ватрушку»: Наталья Рудова в намокшем купальнике раскинула ноги в бассейне

Актриса поделилась пикантными кадрами, взбудоражив фанатов.

«Ой-ой, прикрой ватрушку»: Наталья Рудова в намокшем купальнике раскинула ноги в бассейне
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Однако славу ей принесла роль из сериала «Татьянин день». Блондинка не скрывает, что ей зачастую предлагают играть соблазнительных красоток.

Однако ей интересные более острые роли. Хотя в обычной жизни артистка без стеснения демонстрирует свою красоту. Недавно звезда похудела, чем похвасталась в соцсети.

Многие селебрити отправились отдыхать на моря после Нового года. Рудова тоже мечтает поехать в отпуск, но пока она поделилась архивными кадрами. Актриса а одном кадре предстала в белоснежном купальнике. Блондинка раскинула ноги в бассейне. Ткань монокини стала просвечивать, засветив все прелести ее фигуры. Наталья блеснула своими прелестями.

На еще одном фото она предстала в мини-бикини из треугольников. Артистка села краю бассейна, продемонстрировав округлые ягодицы. С ее мокрых волос стекали капли воды. Рудова приняла соблазнительную позу, прогнув спинку.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Поклонники были взбудоражены после увиденного. Многие одарили ее комплиментами. «Какая горячая», «Просто роскошная блондинка», «Ой-ой, прикрой ватрушку», «Какие шикарные формы», «Ваши бедра просто идеал», «Наталья, вот это коварный белый купальник», Вы само совершенство«, «Соблазн у вас в генах», «Дива», «Сказочная русалочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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Звездный стильКрасота вне возрастаНаталья РудоваНовости googleоткровенные кадрыфигура в купальнике