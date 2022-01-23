«Моя любовь — джинсы»: Ани Лорак в белых скинни и на каблуках блеснула точеной фигурой

Ани Лорак является популярной певицей. Она не скрывает, что у нее плотный график. Перед Новым годом певица то и дело ездила на съемки, каждый день примеряла новые образы.

Лишь во время каникул она смогла отдохнуть и провести время с дочкой Софией. Артистка старается всегда выглядеть безупречно. Если на сцене она красуется в вечерних платьях, то в обычной жизни может облачиться в лосины и пуховик.

На днях Лорак начала готовится к новым выступлениям. Она признавалась, что давно научилась подбирать себе образы. Ей нравятся лаконичные наряды, которые подчеркивают достоинства.

Певица накануне похвасталась новым луком. Она запечатлелась в гардеробной. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) облачилась в белые джинсы скинни и завязала рубашку на узел. Ботильоны на каблуке дополнили образ. Наряд позволил ей показать плоский живот и осиную талию.

«Ищем новые образы. Моя любовь — джинсы, не могу представить свой гардероб без них. А какой стиль нравится вам?» — написала артистка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак в 43 года. Многие осыпали комплиментами исполнительницу. «Очень нравится ваш стиль, прямо очень», «Нравится ваш стиль! Всегда красиво, „вкусно“ и запоминающе», «Выглядите шикарно. Не важно какие вы носите вещи, главное-кто их носит», «Нам нравится ваш стиль», «Ваши образы — шикарны!», «Какая худая», «Хочу такой живот», «Вот это талия», — прокомментировали пост подписчики.

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