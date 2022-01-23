Вся в розовом: Кудрявцева запечатлела дочку в пуховом комбинезоне и шапке с помпонами на прогулке

Телеведущая после работы вышла с дочкой на променад. Мария Макарова отметилась в модном наряде.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит не только хорошо выглядеть, но и отдыхать, так как съемки передач обычно длятся целыми днями.

Этой зимой Лера смогла отдохнуть с семьей в Дубае. Она загорала и отдыхала с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. А недавно телеведущая вернулась в Москву. На днях она покаталась с наследницей на коньках, посвятив ей свой выходной.

А вот 22 января Кудрявцева успела поработать. Она покрасовалась в студии в новом образе, а дома ее ждал ужин, приготовленный трехлетней дочкой. Перед сном телеведущая решила прогуляться.

Она запечатлела маленькую Марию в пуховом комбинезоне цвета взбесившейся Барби и шапке с помпонами. Для крохи мужчина достал с крыши большую сосульку. Малышка взяла ее в руки и стала носить с собой.

«Ого, Маш! Смотрит! Сережа сосульку сломал. Вот это сосулька», — отметила Лера.

Поклонники восхитились модной крохой. Многие одарили ее комплиментами и заметили, что она подросла. «Замечательный ребенок», «Сколько счастья», «Приятно видеть, что у нее простые радости», «Машка так выросла», «Какая она милая», «Что за сладкий медведь», «Это что за чудо такое», «Как вы ее укутали, даже не узнать», «Сосулище! Теперь можно показать, как она тает», «Модная наша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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