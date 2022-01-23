«Оль, ну все на виду»: Бузова без бюстгальтера случайно засветила маленькую грудь на камеру

Телеведущая разобрала подарки, которые получила на 36-летие. При этом она сразила поклонников своим видом.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит путешествовать. В прошлом году ей пришлось съездить на съемки в Африку, а потом в Минск. Также она несколько раз отдыхала в Европе.

Зимой артистка тоже успевает не только работать и давать концерты. На днях она прилетела в Сочи, где закатила вечеринку в честь своего дня рождения. На празднике выступила группа «Стрелки».

Примечательно, что Ольга похудела после того, как покаталась в Куршевеле на лыжах. Она стал облачаться в пикантные платья с разрезами, подчеркивающие ее формы. А перед отъездом домой артистка решила утроить распаковку подарков.

Примечательно, что она предстала в пижаме. Из коробок Бузова доставала наряды, украшения, брендовые вещи и аксессуары. Но поклонники обратили внимание, что она была без бюстгальтера. Звезда случайно засвети грудь во всей красе.

Подписчики стали писать ей комментарии, где то восхищались ее красотой, то осуждали за откровенные кадры. «Оленька, поздравляю тебя», «Боже, какая красивая», «Сколько подарков», «А лифчик ты забыла надеть? Походу холодно», «Оль, ну все на виду», «Ох, как торчат набухшие вишенки», «Все полюбовались грудью?», «Оля специально ничего не прячет», — стали писать пользователи Сети.

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