Струящиеся платья, яркие брюки: Барановская устроила дефиле в модных нарядах на подиуме

Телеведущая после отпуска вернулась к работе. Она решила похвастаться образами, которые подобрали для нее стилисты.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с детьми. Каждую свободную минуту Юлия уделяет Артему, Яне и Арсению.

Но недавно она устроила себе романтический отпуск на Мальдивах. Телеведущая провела время в компании фотографа. она облачалась в роскошные платья и комбинезоны для променада побережью.

Примечательно, что накануне Барановская вернулась в Москву. Она приняла участие в шоу «Модный приговор». За время съемок телеведущая сменила четыре наряда.

Она решила продемонстрировать женственные образы и устроила дефиле. Сначала вышла на подиум в струящемся шифоновом платье в стиле сафари. Наряд с воздушными рукавами дополнил тонкий черный пояс и туфли-лодочки.

Потом Юлия продемонстрировала брюки с резинкой на щиколотке. К ним была подобрала изумрудная блузка и туфли в тон. Такой образ с акцентом на ноги визуально вытянул силуэт.

Также телеведущая примерила асимметричное платье цвета мокрого асфальта из плотной ткани. А последним образом стали яркие брюки с цветочным принтом и мерцающий свитер лимонного цвета.

«Сегодня весь день снимаем новые выпуски „Модного приговора“. Какой образ больше всего понравился?» — спросила она.

Поклонники отметили, что ей идут яркие образы. Костюм в изумрудном цвете у многих вызвал восторг. «Как хорошо быть стройной! Любой наряд хорошо сидит!», «Невероятная красавица», «Первое платье просто шик», «Юлия, как вам идет зеленый», — прокомментировали пост подписчики.

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