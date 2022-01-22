Стильная семья: Костенко вышла на пляж с дочками в одинаковых купальниках-«спагетти» цвета сочной травы

Анастасия Костенко уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Она не скрывает, что столкнулась с критикой, так как футболист раньше был в браке с Ольгой Бузовой.

Не раз ее называли разлучницей, но со временем Костенко доказала, что искренне любит спортсмена. Она родила дочек Милану и Еву, а в прошлом году подарила избраннику долгожданного сына Алексея.

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Этой зимой Тарасов привез семью на Мальдивы. Он взял паузу в карьере, чтобы помочь жене с детьми. Примечательно, что дочки с радостью ухаживают за братом и катают его в коляске.

С собой жена футболиста взяла множество нарядов. Стоит отметить, что Костенко любит наряды в стиле family look. На этот раз она облачилась в слитный купальник из сжатой ткани цвета сочной травы. Такие же купальники были на Милане и Еве. Они позировали у пальм, показав стройные ноги.

«Подрастают мои подружки и потихоньку вытесняют меня из моего же Инстаграм. Когда я увидела знаменитые купальники-спагетти, то я мечтала и девочкам такие найти. Нашла», — написала Анастасия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена футболиста. Многие одарили ее комплиментами. «Как же мне нравится ваша семья», «Какой бред, во всем одинаковом! Давно уже не модно», «Милана похожа на маму, а Ева на папу», «Три грации», «Какие красивые девочки», «Ева — бомба, Милана — леди, а Настя просто богиня», «Красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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