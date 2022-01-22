«Ауф, какие формы»: Анфиса Чехова в бикини окунулась в бассейн, обнажив округлый бюст во всей красе

Анфиса Чехова является известной ведущей. Многие зрители знают ее благодаря передаче для взрослых, которую брюнетка вела несколько лет. Теперь Анфиса снимается в новых шоу и передачах, посвященных моде.

Также она зарабатывает на рекламе в соцсетях. А также регулярно путешествует. Лишь личную жизнь звезда пока не устроила. Однако она то и дело щеголяет в женственных нарядах и получает комплименты от мужчин.

Очередной отпуск Анфиса проводит на Сейшелах. Она делится кадрами с пляжа, на которых красуется в купальнике. Телеведущая не скрывает, что следит за фигурой, хоть порой и прибегает к использованию фотошопа.

На новом фото она позировала в бассейне. Чехова в бикини винного цвета вынырнула из воды, показав свое роскошное декольте во всей красе. Она выгнулась, не скрыв округлые бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие были сражены ее постройневшей фигурой. «Бесподобная женщина», «Максимально привлекательное лиц», «Вот это декольте», «Ох и вид», «Как вы похудели», «Такая тонкая талия», «Ауф, какие формы», «Купальник выглядит круто», «Вы всегда такая женственная», «Просто красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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