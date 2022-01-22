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«Ауф, какие формы»: Анфиса Чехова в бикини окунулась в бассейн, обнажив округлый бюст во всей красе

Телеведущая решила взбудоражить поклонников.

«Ауф, какие формы»: Анфиса Чехова в бикини окунулась в бассейн, обнажив округлый бюст во всей красе
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова является известной ведущей. Многие зрители знают ее благодаря передаче для взрослых, которую брюнетка вела несколько лет. Теперь Анфиса снимается в новых шоу и передачах, посвященных моде.

Также она зарабатывает на рекламе в соцсетях. А также регулярно путешествует. Лишь личную жизнь звезда пока не устроила. Однако она то и дело щеголяет в женственных нарядах и получает комплименты от мужчин.

Очередной отпуск Анфиса проводит на Сейшелах. Она делится кадрами с пляжа, на которых красуется в купальнике. Телеведущая не скрывает, что следит за фигурой, хоть порой и прибегает к использованию фотошопа.

На новом фото она позировала в бассейне. Чехова в бикини винного цвета вынырнула из воды, показав свое роскошное декольте во всей красе. Она выгнулась, не скрыв округлые бедра.

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие были сражены ее постройневшей фигурой. «Бесподобная женщина», «Максимально привлекательное лиц», «Вот это декольте», «Ох и вид», «Как вы похудели», «Такая тонкая талия», «Ауф, какие формы», «Купальник выглядит круто», «Вы всегда такая женственная», «Просто красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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