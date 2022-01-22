«Был на присяге»: Юрий Гальцев показал своего внука-военного

Шоумен Юрий Гальцев в Instagram показал снимок своего внука-военного, которого назвали в честь него.
«Был у внука сегодня на присяге. Ярославское Высшее военное училище противовоздушной обороны. 22.01.22. Поздравляю всех солдат с принятием военной присяги! Ура!»
«Весь в деда. Поздравляем всех солдат», «Здоровья и успехов на службе», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что внук у Юрия Гальцева внук появился на свет в 2003 году. Это сын его наследника от первого брака Михаила Гальцева.
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