Как приготовить пастуший пирог
Видео
Шоколадно-ореховое мороженое своими руками
Видео

«Да, забот у нас тут много»: сестра запечатлела Яну Кошкину в откровенном купальнике на Мальдивах

Звезда опубликовала два снимка и попросила подписчиков сделать выбор, какой лучше.

«Да, забот у нас тут много»: сестра запечатлела Яну Кошкину в откровенном купальнике на Мальдивах
Яна Кошкина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая и актриса Яна Кошкина поделилась двумя красивыми кадрами с отдыха на Мальдивах. На снимке она в откровенном купальнике выходит из воды, показывая свои великолепные формы.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

«Тут наша компания разделилась во мнениях. Мальчики за первое фото, девочки — за второе! Да, забот у нас тут много. Вы за какое? Фото: сестра».

Яна Кошкина
Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

«Второе фото более игривое», «Яна, вы невероятно красивы. Мы за второе фото», «У вас, видимо, это фамильное так красиво фотографировать. Сначала папа вас снимал, теперь вот сестра», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Кошкина прославилась по сериалу «Кухня». Звезда также известна своими невероятными формами, которые регулярно показывает пользователям.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

МальдивыНовости googleСериал "Кухня"Яна КошкинаЯна Кошкина последние новости