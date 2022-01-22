«Да, забот у нас тут много»: сестра запечатлела Яну Кошкину в откровенном купальнике на Мальдивах

Звезда опубликовала два снимка и попросила подписчиков сделать выбор, какой лучше.

Телеведущая и актриса Яна Кошкина поделилась двумя красивыми кадрами с отдыха на Мальдивах. На снимке она в откровенном купальнике выходит из воды, показывая свои великолепные формы.

«Тут наша компания разделилась во мнениях. Мальчики за первое фото, девочки — за второе! Да, забот у нас тут много. Вы за какое? Фото: сестра». Яна Кошкина

«Второе фото более игривое», «Яна, вы невероятно красивы. Мы за второе фото», «У вас, видимо, это фамильное так красиво фотографировать. Сначала папа вас снимал, теперь вот сестра», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Кошкина прославилась по сериалу «Кухня». Звезда также известна своими невероятными формами, которые регулярно показывает пользователям.

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