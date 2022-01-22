«Очень романтично»: Барановская в струящемся комбинезоне цвета припыленной розы устроила ужин на закате

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Хоть она и осталась одна с тремя детьми, это не помешало ей построить карьеру на телевидении.

Она ведет несколько передач, а также часто становится гостьей на премиях и фестивалях. При этом Юлия успевает уделять время наследникам и путешествовать. Недавно она отправилась отдыхать на Мальдивы. Там звезд была замечена в компании мужчины.

Барановская почти каждый день делится красочными кадрами. Она облачается в платья и позирует в купальнике. А вот накануне телеведущая нарядилась в комбинезон со струящимися брюками палаццо.

Наряд цвета припыленной розы подчеркнул ее загар. Многодетная мама отказалась от макияжа. Примечательно, что она показала украшенный стол на пляже и рассказала, что насладилась ужином. Поклонники посчитали, что в такой романтической обстановки у нее было свидание.

«Хочу сказать огромное спасибо отелю за потрясающие несколько дней у них в гостях. Посмотрите, какой красивый завершающий ужин нам сделали прямо на пляже на закате. Все было очень красиво, очень романтично и вкусно. А еще на берегу океана стоит красивый маяк, поэтому этот остров все узнают издалека, даже пролетая на самолете, можно сказать визитная карточка», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Барановская. Многие адресовали ей комплименты. «Хороша! Юлечка ты прелесть», «Как волшебно красиво», «Ого, романтический ужин!», «Такая милая без макияжа», «С кем ты Юля, с любимым мужчиной?», «Вот это наряд», «Какая вы нежная», «Такая вы сияющая тут», — прокомментировали пост подписчики.

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