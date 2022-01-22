«Ему очень нравятся занятия в игровой форме»: Кошмал умилила, как ее сын учит английский язык

Актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram показала, как ее трехлетний сын Миша прилежно учит английский язык. Ребенок, надо признать, проявляет усидчивость.

«Наши с Мишкой уроки английского языка. Ему очень нравятся занятия в игровой форме. А за правильные ответы получаем звездочки. А еще он поет песни на английском языке». Анна Кошмал

Напомним, что сын Миша у Анны Кошмал появился на свет в 2018 году. Замуж звезда «Сватов» вышла буквально за полгода до его появления на свет.

О своем муже она почти никогда не рассказывает. Лишь изредка Анна Кошмал публикует его снимки со спины.

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