Королева стройности: Светлана Ходченкова в одних трусиках игриво прикрыла упругие груди

Актриса в свои 39 не устает делиться снимками обворожительной внешности.

Исполнительница главной роли в фильме «На острие» Светлана Ходченкова разместила на личной странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. Знаменитость вышла на пляж без лифа.

Белокурая красавица похвасталась рельефным прессом и бесконечно длинными ножками. Артистка насладилась теплым климатом дорогого курорта. Ходченкова высоко натянула тугие трусы солнечного цвета.

А вот верх бикини Светлана не стала надевать. Артистка прикрыла аккуратную грудь ладонями, игриво улыбаясь.

Несмотря на то, что некоторым фолловерам фигура Светланы кажется слишком худой, Ходченкова гордится своей внешностью. Благодаря танцам на пилоне и правильному питанию актриса поддерживает мышцы в тонусе.

Светлана подписала фото философскими словами:

«Жизнь – лишь мгновение в космосе».

Напомним, недавно Светлана Ходченкова отметила свой 39-й день рождения. Знаменитость отпраздновала в отеле стоимостью 200 тысяч рублей за сутки. В распоряжении Ходченковой на Мальдивах находится целый дом площадью 234 квадратных метров с личным бассейном.

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