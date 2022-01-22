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Королева стройности: Светлана Ходченкова в одних трусиках игриво прикрыла упругие груди

Актриса в свои 39 не устает делиться снимками обворожительной внешности.

Королева стройности: Светлана Ходченкова в одних трусиках игриво прикрыла упругие груди
Светлана Ходченкова. Фото: Instagram.com/svetlana_khodchenkova

Исполнительница главной роли в фильме «На острие»  Светлана Ходченкова разместила на личной странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. Знаменитость вышла на пляж без лифа.

Белокурая красавица похвасталась рельефным прессом и бесконечно длинными ножками. Артистка насладилась теплым климатом дорогого курорта. Ходченкова высоко натянула тугие трусы солнечного цвета.

А вот верх бикини Светлана не стала надевать. Артистка прикрыла аккуратную грудь ладонями, игриво улыбаясь.

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram.com/svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова на пляже. Фото: Instagram.com/svetlana_khodchenkova

Несмотря на то, что некоторым фолловерам фигура Светланы кажется слишком худой, Ходченкова гордится своей внешностью. Благодаря танцам на пилоне и правильному питанию актриса поддерживает мышцы в тонусе.

Светлана подписала фото философскими словами:

«Жизнь – лишь мгновение в космосе».

Напомним, недавно Светлана Ходченкова отметила свой 39-й день рождения. Знаменитость отпраздновала в отеле стоимостью 200 тысяч рублей за сутки. В распоряжении Ходченковой на Мальдивах находится целый дом площадью 234 квадратных метров с личным бассейном.

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