«Что за тигрица?»: Погребняк на дне рождения Бузовой позировала в шубе и лавандовом бикини

Среди последних публикаций личного микроблога жены футболиста Павла Погребняка появилась фотография из банного комплекса в Сочи. Там Мария Погребняк отметила день рождения певицы Ольги Бузовой.

Напомним, что Ольга Бузова собрала близких друзей в преддверии крещенской ночи. Позже артистка отметила и свой день рождения. На личном празднике знаменитость с гостями занялись водными процедурами.

Среди поздравляющих Бузову оказалась и модель Погребняк. Мария в лавандовом асимметричном бикини после купания накинула теплую дубленку и меховую шапку. В таком образе блондинка позировала среди звериных шкур.

Погребняк продемонстрировала свой плоский живот и бесконечно длинные ножки.

«Что за тигрица?» — восхитился один из поклонников Марии.

«Моя девочка, спасибо за эту сказку, которую ты подарила всем нам. Я тебя очень люблю. P.S. Для тех, кто будет в Сочи, обязательно посетите это сказочное место, вы будете в восторге», — подчеркнула Погребняк.

Напомним, ранее Ольга Бузова в шелковой пижаме показала огромные цветочные букеты, которые подарили ей на 36-летие.

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