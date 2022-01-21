Волкова вслед за Хилькевич и Дубцовой позировала в секси-купальнике трендового цвета

Звездные модницы часто копируют друг друга. Вот и актриса Екатерина Волкова понежилась в лазурной воде на Сейшельских островах в купальнике, который ранее уже выбирали артистки Ирина Дубцова и Анна Хилькевич.

Ярко-розовый цвет все еще особо любим звездами. Екатерина Волкова отдала предпочтение именно этому оттенку. В леотарде цвета фуксии актриса игриво фотографировалась в бассейне на Сейшельских островах.

Волкова дополнила актуальный купальник цепью нежно-голубого цвета. Артистка продемонстрировала прелести своей фигуры в мокром наряде.

Отметим, что точно такой же купальник надевали певица Ирина Дубцова и актриса Анна Хилькевич.

Дубцова позировала, раскинув красивое тело на пляже. А Хилькевич насладилась морской прогулкой на яхте в купальнике, как у Волковой.

Напомним, ранее Екатерина Волкова поздравила себя с 40-летием. Эту дату артистка отметила на Сейшельских островах в компании близких подруг. Среди них была и телеведущая Анфиса Чехова.

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