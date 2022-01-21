Возраст не мешает: Инна Маликова вильнула упругим «поплавком» в бикини цвета ночи

Исполнительница Инна Маликова разместила в личном микроблоге кадры с отдыха на солнечных Мальдивах. Знаменитость повернулась своим «орешком» на камеру и восхитила поклонников.

Маликова удивляет фолловеров, поскольку в свои 45 Инна может затмить 20-летних красавиц. У блондинки стройная фигура с плоским животом и упругими ягодицами.

«Хорошее не может длиться долго. Это, к сожалению, просто данность, которую надо принять, и я убеждаюсь в этом который раз. Это были просто нереально классные дни. Дни перезагрузки, переосмысления и главное — осознанности. Поэтому всегда повторяю одно: ценим момент, ведь он не повторится больше никогда», — отметила певица.

«Именно сейчас мы закладываем наше завтра. Я себя этому научила. И это невероятно классно. Ну а нам пора домой. И завтра нас ждет новый день. Каким он будет? Вот завтра и узнаем. Спасибо, что вы со мной, и до скорых встреч», — резюмировала Инна.

А поклонники Маликовой оставили комплименты под откровенным снимком:

«Очень красивая! Инночка, вы шикарная», «Шикарные виды. Море тоже», «Вы нас зарядили солнышком».

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