Лариса Вербицкая назвала удивительное совпадение в жизни дочери

Известная телеведущая Лариса Вербицкая поделилась любопытным фактом о своей дочери Инне.

Вспоминая о том, как она приехала из Кишинева в Москву, 62-летняя звезда «Доброго утра» отметила интересное совпадение в жизни своей наследницы.

«Первые годы мы жили рядом с ипподромом на Беговой улице, где именно в год Лошади родилась дочь Инна. Естественно, что любовь к лошадям у нее просто врожденная!» — рассказала Вербицкая журналу «Москвич».

Напомним, что дочь телеведущая родила во втором браке, в 1990 году. В юности Инна занималась вместе с матерью верховой ездой. Девушка мечтала стать дизайнером, но сегодня работает в сфере рекламы.

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