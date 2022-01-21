«Ничего такого, чего еще никто не видел»: Дакота Джонсон чуть не оконфузилась в коротком платье

Актриса с иронией относится к тому, что снялась обнаженной в популярном фильме.

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон в очередной раз стала гостьей передачи The Late Late Show. 32-летняя актриса появилась в студии в экстремально коротком красном платье и долго не могла усесться на диване так, чтобы в камеру не попало то, чего не следует.

«Все хорошо? С тобой все в порядке? Мне одолжить тебе свой пиджак?» — спросил актрису ведущий Джеймс Корден, который понял ситуацию. «Я в порядке. Там ничего такого, чего еще никто не видел», — пошутила Дакота, намекая на свою наготу в популярной мелодраме.

Но всю передачу девушке пришлось просидеть со скрещенными ногами без возможности поменять позу. Звезды, кстати, разговаривали о том, как родители выкладывали в соцсети их смущающие детские фото. Дакота особенно сильно от этого пострадала, так что ее голенькую можно увидеть не только в «Пятидесяти оттенках».

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