Бывшая возлюбленная Энтони Хопкинса назвала неожиданную причину расставания с ним

В биографии оскароносного актера Энтони Хопкинса есть недолгий роман с американской писательницей и телеведущей Мартой Стюарт.

На днях 80-летняя бизнесвумен, прославившаяся советами по домоводству, появилась в «Шоу Эллен Дедженерес» и рассказала, почему ее интрижка с известным артистом не вылилась во что-то большее.

«Я встречалась с сэром Энтони Хопкинсом, но рассталась с ним, потому что не могла перестать думать о нем как о Ганнибале Лектере», — объяснила Марта. «У меня есть большой страшный дом в штате Мэн, который стоит особняком на сотне акров земли в лесу, и я даже представить не могла, что приглашу туда Энтони Хопкинса. Я просто не могла, потому что все, о чем я думала, это как он ест, понимаете…»

Напомним, что сейчас 84-летний актер живет в третьем браке. Его нынешнюю жену, которая младше мужа на 20 лет, очевидно, его культовый персонаж не пугает.

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