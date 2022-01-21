Жена Исаева из «Уральских пельменей» в голубом топе и розовых велосипедках устроила тренировку

Гражданская жена шоумена из «Уральских пельменей» Сергея Исаева Ирина в сторис Instagram разместила красивый кадр из их особняка в Екатеринбурге.
На фотографии она занимается спортом в домашних условиях. На Ирине можно увидеть голубой топ и розовые велосипедки. Гражданская жена шоумена выглядит просто прекрасно.
«Тридцатиминутная тренировка дома между тренировками сына».
Напомним, что у Сергея и Ирины двое общих детей. Елисей появился на свет в 2013 году, а Савелий спустя три года.
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