Жена Исаева из «Уральских пельменей» в голубом топе и розовых велосипедках устроила тренировку

Как отметила Ирина, она проводит занятия в домашних условиях.

Гражданская жена шоумена из «Уральских пельменей» Сергея Исаева Ирина в сторис Instagram разместила красивый кадр из их особняка в Екатеринбурге.

На фотографии она занимается спортом в домашних условиях. На Ирине можно увидеть голубой топ и розовые велосипедки. Гражданская жена шоумена выглядит просто прекрасно.

«Тридцатиминутная тренировка дома между тренировками сына». Ирина Исаева

Напомним, что у Сергея и Ирины двое общих детей. Елисей появился на свет в 2013 году, а Савелий спустя три года.

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