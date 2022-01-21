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Жена Исаева из «Уральских пельменей» в голубом топе и розовых велосипедках устроила тренировку

Как отметила Ирина, она проводит занятия в домашних условиях.

Жена Исаева из «Уральских пельменей» в голубом топе и розовых велосипедках устроила тренировку
Сергей Исаев с женой. Фото: instagram.com/_iriskiss_kiss/

Гражданская жена шоумена из «Уральских пельменей» Сергея Исаева Ирина в сторис Instagram разместила красивый кадр из их особняка в Екатеринбурге.

На фотографии она занимается спортом в домашних условиях. На Ирине можно увидеть голубой топ и розовые велосипедки. Гражданская жена шоумена выглядит просто прекрасно.

«Тридцатиминутная тренировка дома между тренировками сына».

Ирина Исаева

Напомним, что у Сергея и Ирины двое общих детей. Елисей появился на свет в 2013 году, а Савелий спустя три года.

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ЕкатеринбургЕлисей ИсаевИрина ИсаеваСергей Исаевшоу "Уральские пельмени"