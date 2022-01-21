«Поздравляем всех с Крещением!»: Руденко поделился редким фото дочери от Дудиной из Таиланда

Актер Анатолий Руденко в Instagram опубликовал фото своей девятилетней дочери Милены от актрисы Елены Дудиной. Девочка заметно подросла за последнее время. Она запечатлена на снимке в бассейне. Семья актера отдыхает в Таиланде.
«Как прошло купание? Все здоровы? Поздравляем всех с Крещением! Пускай Господь наполнит ваше сердце любовью к ближнему и оберегает ваши семьи от бед!»
«Доченька просто красотулька», «Поздравляем с Крещением вашу прекрасную семью», «Очаровательная растет у вас девочка», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что дочь Анатолия Руденко и Елены Дудиной появилась на свет в 2012 году. Летом девочке исполнится уже десять лет.
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