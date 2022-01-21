«Полотенце едва прикрыло пельмешек»: Волочкова в алых трусиках окунулась в ледяную купель в мороз

Балерина в день рождения показала себя во всей красе.

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она выступала в Большом театре и танцевала с Николаем Цискаридзе. Артистка признается, что добилась всего упорным трудом.

Теперь она выступает со своими постановками, но любит отдыхать с шиком. Свой отпуск блондинка провела на Мальдивах с новым возлюбленным Сергеем, которого встретила на шоу «Давай поженимся!», но по пути домой она устроила скандал в самолете и едва не была арестована в аэропорту.

Однако свой день рождения Волочкова все же отпраздновала с друзьями, устроив вечеринку. Но перед поездкой в ресторан, она уже по-традиции искупалась в купали в мороз. Балерина выбежала на улицу в полотенце.

Она скинула тряпицу и осталась в алом лифе и трусиках. Анастасия грациозно залезла в бочку в ледяной водой и окунулась, вскрикнув от холода. Завершив процесс купания она повязала полотенце на стройны бедра.

«В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед-радость! После Мальдивского тепла, немного свежо, не скрою. Мчу отметить скромно», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Волочкова. Многие осыпали ее комплиментами. «Я так и не поняла для чего было полотенце», «Какая умничка, молодец!», «Очень стройная», «Полотенце едва прикрыло пельмешек», «Грудь стоит как на морозе», «А Сережа где?», «Ну даешь жару», — прокомментировали пост подписчики.

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