«Невозможно смотреть без улыбки»: Пугачева в кожаных брюках и любимой шляпке очаровала Гуляева

Примадонна провела время с другом в его магазине. Он признался, что она оставила неизгладимое впечатление.

Алла Пугачева очень популярна в России. Она смогла завоевать любовь публики и стать легендой. На сцене артистка уже не выступает, хоть и обещала порадовать всех в большой юбилей.

А пока она предпочитает свободное время проводить с детьми Лизой и Гарри, которые ходят во второй класс. Когда у артистки есть время, она с удовольствием гуляет. Накануне она устроила шопинг.

Примадонна решила заглянуть в бутик к Игорю Гуляеву. Дизайнер часто дарит ей наряды. На этот раз он передал маленькой Лизе дубленку. Сама артистка была в стриженной шубке и кожаных брюках.

Свой образ она дополнила шляпкой с изогнутыми полями. Преданные фанаты сразу узнали этот головной убор, так как видели его в клипе «Сильная женщина». Алла Борисовна пообщалась с другом и обсудила с ним неудачное селфи. Он пришел к выводу, что артистка просто не дружит с техникой. Однако она его сразила.

«На это теплое видео невозможно смотреть без улыбки! Я сам уже раз 100 посмотрел его и вам советую! Красавица, Алла Борисовна, с невероятным чувством юмора и фантастическим светом в душе!» — заявил Гуляев.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная шляпа и шубка», «Какая она классная», «Этот человек не стареет», «Просто женственная дива», «Ну любуемся все», «Аллочка наша гордость», «Эту шляпку я помню, как ей идут такие головные уборы», — прокомментировали пост подписчики. А вот на следующий день Галкин заснял жену на прогулке в белом пуховике-дутике.

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