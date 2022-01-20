«Вот это модная леди»: Кети Топурия в леопардовом купальнике щегольнула на пляже в Дубае

Певица решила впервые за долгое время поделиться пляжными кадрами. Она уже пришла в форму после родов.

Кети Топурия является известной певицей. Она выступает с группой «А’Студио». Артистка то и дело появляется на сцене в роскошных нарядах. Многие поклонники восхищаются ее чувством стиля.

Примечательно, что ей длительное время удавалось скрывать беременность. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Своему мужу Льву Деньгову она подарила сына Адама. От прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия.

И вот спустя год Топурия отдыхает в Дубае. Она делится трогательными семейными кадрами с мужем и детьми. Более того, впервые за долгое время певица поделилась пляжными фото.

Она решила покрасоваться в купальнике с леопардовым принтом на тонких тесемках. Кети показала тонкую талию и пышный бюст. При этом она была без макияжа. Звезда щегольнула в монокини на побережье.

Поклонники осыпали Топурию комплиментами. Многие признались, что она выглядит идеально, хотя родила только год назад. «Ну просто куколка», «Вот это модная леди», «А так реально выглядеть вообще?», «Какая красотка», «Ну просто чудесная», «Кети, какая вы конфетка», «Привлекла все внимание», «Головы не свернули?», «Вот это ложбинка», «Какая вы сладкая крошка», — прокомментировали пост подписчики.

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