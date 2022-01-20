Кому же такая ягодка достанется?: Валя Карнавал похвасталась спортивной фигурой

20-летняя блогер в последнее время пристально следит за питанием и занимается в спортзале.

На одной из фан-страничек Вали Карнавал в Instagram появился ролик артистки в соблазнительном наряде. Знаменитость успела продемонстрировать постройневшую фигуру после домашней тренировки.

Валя — обладательница аппетитных форм. Однако не всем поклонникам Карнавал нравится, когда исполнительница становится слишком сдобной. Ранее артистке советовали похудеть и переживали за ее «гром»-бедра.

Тогда бывшая возлюбленная Егора Крида стала больше заниматься с собственным весом и на тренажерах. Также Валя изменила рацион.

В новогоднюю ночь блогер не отказала себе в любимых салатах. Но при этом красотка знала меру.

После похудения Карнавал свои сочные «дыньки» не потеряла. Однако артистка вернула пресс и осиную талию. В своем танцевальном ролике Карнавал это продемонстрировала.

Исполнительница в черном спортивном кроп-топе и в кофте с большими вырезами дополнила свой фитнес-образ обтягивающими лосинами. Валя с улыбкой на лице сделала несколько соблазнительных движений.

Спортивная форма подчеркула пробразившуюся фигуру Карнавал.

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