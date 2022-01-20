«Малышка, ты настоящий пожар»: Анна Семенович в купальнике цвета ночи подставила аппетитную грудь под потоки ветра

Исполнительница Анна Семенович разместила в личном микроблоге фото в соблазнительном купальнике на шнуровке. Знаменитость подчеркнула эффектный бюст черным монокини.

Семенович сексуально приоткрыла пухлые губки и собрала рукой золотые кудри. Волосы Анны, как и ее накидка, развевались от морского бриза.

Семенович на яхте продемонстрировала стройные ножки, тонкую талию и пышную грудь в черном сплошном купальнике со шнуровкой.

«Приезжайте, девочки, на моря. Ради настоящего… Продолжи фразу», – вспомнила Анна строчки из собственной песни.

Фолловеры знаменитости оставили комплименты сочной артистке.

«Ты прекрасна и, как всегда, шикарно выглядишь», «Шикарная дама», «Секси», «Малышка, ты настоящий пожар», «Ах, какая женщина! Влюбиться же можно», «Гармония в этом теле, безумная красота просто», «Как же тебе удается быть всегда такой красоткой!? Просто бомба», «Просто ты сексуальная женщина», – похвалили певицу поклонники.

Напомним, недавно Анна Семенович вслед за Анастасией Волочковой выбрала жениха на программе «Давай поженимся!».

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