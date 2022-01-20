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«Малышка, ты настоящий пожар»: Анна Семенович в купальнике цвета ночи подставила аппетитную грудь под потоки ветра

Певица не перестает восхищать сочными формами.

«Малышка, ты настоящий пожар»: Анна Семенович в купальнике цвета ночи подставила аппетитную грудь под потоки ветра
Анна Семенович. Фото: Instagram.com/ann_semenovich

Исполнительница Анна Семенович разместила в личном микроблоге фото в соблазнительном купальнике на шнуровке. Знаменитость подчеркнула эффектный бюст черным монокини.

Семенович сексуально приоткрыла пухлые губки и собрала рукой золотые кудри. Волосы Анны, как и ее накидка, развевались от морского бриза.

Семенович на яхте продемонстрировала стройные ножки, тонкую талию и пышную грудь в черном сплошном купальнике со шнуровкой.

«Приезжайте, девочки, на моря. Ради настоящего… Продолжи фразу», – вспомнила Анна строчки из собственной песни.

Анна Семенович. Фото: Instagram.com/ann_semenovich
Анна Семенович на отдыхе. Фото: Instagram.com/ann_semenovich

Фолловеры знаменитости оставили комплименты сочной артистке.

«Ты прекрасна и, как всегда, шикарно выглядишь», «Шикарная дама», «Секси», «Малышка, ты настоящий пожар», «Ах, какая женщина! Влюбиться же можно», «Гармония в этом теле, безумная красота просто», «Как же тебе удается быть всегда такой красоткой!? Просто бомба», «Просто ты сексуальная женщина», – похвалили певицу поклонники.

Напомним, недавно Анна Семенович вслед за Анастасией Волочковой выбрала жениха на программе «Давай поженимся!».

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