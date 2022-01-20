Аристократичный шик: Водянова в шифоновом платье пудрово-голубого цвета отметилась со звездами моды

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она не скрывает, что в начале карьеры не представляла, что будет знаменита на весь мир. Модель дружит с именитыми модельерами и блистала на лучших подиумах страны.

Теперь она может похвастаться и крепкой семьей. Наталья счастлива в браке с Антуаном Арно. У них подрастают дети Максим и Роман, а также наследники от прошлых отношений звезды — Лукас, Нева и Виктор.

В последнее время Водянова много времени уделяет семье. Но если она выходит в свет, то зачастую отдает предпочтение российским дизайнерам. Модель опубликовала фото, на котором предстала в легком шифоновом платье благородного пудрово-голубого цвета с цветочным принтом.

Примечательно, что рядом с Натальей была дизайнер Ульяна Сергеенко, с которой она дружит, а также американский журналист в области моды Андре Леон Телли. К сожалению, Андре умер в этом году на 74-м году жизни.

«Без тебя мир моды не будет прежним, Андре Леон. Покойся с миром, больше, чем жизненная сила, и пусть твое наследие живет вечно. Вы так много значили для молодых талантов, и я так благодарен, что вы поддержали мою дорогую Ульяну Сергеенко на пути», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Наталье повезло, что она смогли лично пообщаться со многими легендарными личностями. Также подписчики отметили, что она грациозно несет русский стиль, хоть и живет во Франции.

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