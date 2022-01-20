«Купальник привлек внимание»: Анфиса Чехова обнажила округлый бюст под прозрачной тканью

Анфиса Чехова является известной телеведущей. Она прославилась, когда вела передачу для взрослых. Теперь Анфиса уже ведет проекты, посвященные моде, а также признается, что доход ей приносят соцсети.

Она всегда обладала запоминающейся внешностью. Анфиса не стремилась к модельным параметрам, подчеркивая нарядами женственные формы. Но недавно она призналась, что без фотошопа не обходится.

Примечательно, что недавно Анфиса приехала отдыхать на Сейшелы. Она не скрывает, что много времени проводит на пляже. На днях телеведущая покрасовалась в шортах-бермудах, показав красоту своей талии. Теперь она устроила фотосессию в новом купальнике. Чехова встала на коленки в трусиках-шортиках и лифе с прозрачным декольте. Она не скрыла свой округлый бюст, а также похвасталась постройневшими бедрами.

«Не расслабляемся! Новые фото в купальнике подъехали. Знаете, что я тут на Сейшелах поняла? Даже самый прекрасный океан не бывает без острых кораллов или серых камней», — написала звезда.

Поклонники восхитились фигурой телеведущей. Многие восхитились ее красотой. «Вы невероятно сексуальная красивая девушка!», «Вы в нем шикарная», «От осиной талии ветки погнулись?», «Очень похудели», «Ветки от фотошопа погнуло?», «Купальник привлек внимание», «И где такая красота обитает», «Какой спелый арбузик», — прокомментировали пост подписчики.

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