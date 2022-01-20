«Зеленый – тренд сезона»: Анна Калашникова в сочных бикини не скрыла идеальное тело

Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина разместила на личной странице снимок с отдыха в Дубае. Анна Калашникова позировала в соблазнительных купальниках.

Калашникова подчеркнула спортивное тело бикини зеленых оттенков.

«Зеленый – тренд сезона. В перерывах между съемками и работой в студии над новым альбомом, слежу за показами Недели моды, которая сейчас проходит в Милане. И что я вижу? На подиумах снова воцарился зеленый цвет», – рассказала Калашникова.

«Все оттенки зеленого (от салатового до изумрудного) завладели умами дизайнеров. Вот и я, как чувствовала, взяла в отпуск купальники этих оттенков. Психологи говорят, что зеленый выбирают трудоголики. Вот почему меня так и манит этот цвет. Только вот никак не могу определиться, какой купальник мне нравится больше: нежно-зеленый или салатовый, почти неоновый», – призналась Анна.

Напомним, ранее Анна Калашникова рассталась со своим бойфрендом Иваном Семеновым. Миллионер и модель хотели вместе воспитывать общую дочь. Однако любовь знаменитостей закончилась раньше.

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