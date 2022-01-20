«Вот она — красота»: 50-летняя Нетребко в купальнике засветила свои изящные формы в бассейне

Оперная дива ночью не удержалась и решила поплескаться в бассейне в Австрийских Альпах.

Анна Нетребко является популярной оперной артисткой. Она не скрывает, что любит путешествовать. Благодаря гастролям певица побывала в самых отделенных уголках планеты, а также пела на лучших площадках Европы и США.

Примечательно, что Анна славится своим юмором и чувством стиля. Она предстает на сцене в роскошных платьях, а в обычной жизни демонстрирует дизайнерские луки.

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После отпуска, который Нетребко провела в России, она уехала в Австрию, где живет много лет. Однако оне приехала не домой, а в дектокс-клинику, где восстанавливает силы. Артистка устраивает прогулки по лесу и наслаждается красивыми видами.

А накануне, в Крещение, она решила искупаться в бассейне, который находится в Австрийских Альпах. Оперная дива показала, как купалась и плескалась в воде в черном купальнике и шапке. При этом она не скрыла свои формы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие одарили ее комплиментами. Артистка крайне редко оголяется на камеру. «Ну до чего красивая женщина»,«Какая Афродита», «Вот она, красота», «Аннушка, вы олицетворяете счастье», «Какие у вас формы», «Вы точно похудели», «Отдых вам точно на пользу», «Какой вы счастливый человек», «Видно, что взбодрились», «Ох и ложбинка греха», — прокомментировали пост подписчики.

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