«У Тимати экспресс-доставка по всем бывшим»: Саша Дони похвасталась своими драгоценностями за сотни тысяч рублей

Экс-подруга Тимати богата не только пышными формами.

Украинская модель Саша Дони больше не гуляет с шоуменом Тимати по солнечной Греции. Однако поклонники красотки с сочной фигурой уверены, что Юнусов не забыл блондинку.

Последние публикации Дони вновь подогревают интерес к ее отношениям с Тимати. Саша показала, что недавно ей подарили сразу несколько ювелирных изделий дорогих брендов.

Дони нарядилась в честь такого собятия в прозрачный лиф с цветами.

«Нет, день рождения у меня 26-го февраля», — с иронией отметила Дони.

Модель порадовали браслетом и кольцом Cartier, а также подвеской Chopard.

«Кто-то замаливает грехи? Или наоборот, пытается заслужить расположение?», «Ого, сколько крутых подарков!!! Такое все красивое! Как же тебя ценят», «Тимати хорошо пропиарил», «Тимати — мужчина-мечта, никого не обделил вниманием», «У Тимати экспресс-доставка по всем бывшим. Красавчик, всегда оставляет запасной вариант», — написали фолловеры Дони в комментариях под фото.

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