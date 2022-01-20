«Вот это фитоняшка»: Ходченкова разделась на пляже, показав свои фигуру во всей красе

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино. Она играла в фильмах «Нулевой километр», «Любовь в большом городе», «Любовь без размера». Светлана носит звание заслуженной артистки России.

Примечательно, что она не раз украшала обложки глянца. Многие поклонники восхищаются ее стилем. В свои 38 лет она продолжает следить за фигурой и даже занимается танцами на пилоне.

На днях Ходченкова последовала примеру своих коллег и улетела отдыхать. Она вновь проводит время на райских островах. Примечательно, что актриса не стесняется демонстрировать свою красоту.

На этот раз она предстала в мини-бикини цвета Барби. Блондинка показала плоский живот в трусиках с завышенной подсадкой. Она также не скрыла упругую грудь в лифе-жатке. Светлана грациозно позировала с надувным крутом.

А вот потом звезда обнажилась на пляже. Лишь тени от пальм прикрывали ее прелести. Она взяла свой грудь в руку, показав совершенные изгибы фигуры.

Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Мечта Робинзона!», «О боже, детка», «Какие ножки», «Отвал башки! Очень эротично!», «Несите огнетушитель, горим», «Светлана, фигура! Руки такие сильные от пилона», «Базара нет, качок», «Подсушилась», «Вот это фитоняшка», «Руки мощнейшие», «Да, вы прям амазонка», «Довела себя до совершенства», — прокомментировали пост подписчики.

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